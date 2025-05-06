شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تدشين خط ملاحى بين ميناء الإسكندرية وميناء بار بالجبل الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حظيت بأهمية بالغة وأولوية خلال مباحثات اليوم انطلاقا من القناعة المشتركة بأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية يشكل ركيزة أساسية لترسيخ شراكة طويلة الأمد بين مصر والجبل الأسود.

أضاف عبد العاطي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الجبل الأسود إيرفين إبراهيموفيتش، أنه تم تناول عدد من الأفكار البناءة التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التجارة والاستثمار، وعلى رأسها تدشين خط ملاحي منتظم بين ميناء الإسكندرية وميناء بار بالجبل الأسود، مما سيسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري ونقل البضائع ويفتح آفاقا رحبة أمام رجال أعمال البلدين لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

وأوضح الوزير أنه تم أيضا الحديث عن إمكانية تدشين خط طيران مباشر بين البلدين وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة حركة السياحة بينهما، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى قرب انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي مما سيمثل فرصة أخرى مواتية لمزيد من تعزيز العلاقات بين مصر والجبل الأسود.

أشار إلى أن المباحثات تطرقت إلى التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والسياحة، منوها باهتمام وزير خارجية الجبل الأسود بالتعرف على إمكانيات الشركات المصرية، خاصة مع ما اكتسبته هذه الشركات من خبرات خلال السنوات العشر الأخيرة من خلال مشاركتها في مشروعات تنموية ومشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق والبناء والتشييد.

قال إن المباحثات تناولت كذلك التعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود وخاصة خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشاد الوزير بالخطوة التي اتخذها برلمان الجبل الأسود لتدشين مجموعة للصداقة مع مصر، مؤكدا الاستعداد الكامل لتفعيل آليات التواصل البرلماني بين البلدين.



ولفت وزير الخارجية إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع في البلقان والشرق الأوسط، وخاصة الكارثة الإنسانية التي تقع أمام أعين العالم حاليًا بقطاع غزة من سياسة تجويع وقتل ممنهج من الجانب الإسرائيلي ضد الأبرياء في قطاع غزة، وتم الحديث كذلك في تطورات القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية والانعكاسات على الأمن والاقتصاد الدوليين، خاصة في ملفي الطاقة والغذاء.