شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تُحذر من منتحل صفة يدير مركزا للتأهيل والطب الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، من التعامل مع المدعو "م. ع. ا"، لانتحاله صفة ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه يدير مجموعة من المراكز تحت مسمى مركز التأهيل والطب الرياضى، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده، من خلال: النيابة العامة - العلاج الحر - جهاز حماية المستهلك.

وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعى،: أنه بالكشف عن المذكور تبين عدم وجود اسمه بسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعي وسجلات وزارة الصحة، لافته إلى أنه لا يجوز التعامل مع المرضى إلا للحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة والسكان، كما أن خريجي التربية الرياضية لا يحق لهم استقبال أو فتح مراكز علاجية ويحظر عليهم التعامل مع المرضى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/5/2018.

وأضافت: أن دور خريجي التربية الرياضية يقتصر على رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء/ وفقا للقرار الوزاري رقم 75 لسنة 2010، ويتبعون النقابة العامة للمهن الرياضية ويقتصر أماكن عملهم داخل المدارس ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية وصالات الألعاب الرياضية، وأهابت النقابة بالمرضى المواطنين عدم التعامل مع هذا المدعو لأنه ليس له صفة طبية ويتم ملاحقته قضائيا بمحضر رقم / 180 لسنة 2024 نيابة المقطم .