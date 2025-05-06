شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعليم اليابانية بعد زيارتها لمدرسة يابانية مصرية: مصر تولى اهتماما بأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

أعربت آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان عن تشرفها بزيارة المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر وتثمن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها على أرض الواقع، معربة عن سعادتها لتطبيق مصر النموذج الياباني في هذه المدارس.

وقالت آبي توشيكو وزيرة التعليم بدولة اليابان: "مصر تولي اهتمام بأبنائها الذين يحملون مستقبل الوطن على أكتافهم"، موجهة التحية للوزير محمد عبد اللطيف على قيادته القوية لدعم مشروع المدارس المصرية اليابانية.

واستقبلت المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وآبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، في إطار زيارتها الأولى لمصر، وإيواي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، حيث تأتي الزيارة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين في قطاع التعليم، والوقوف على ما حققته المدارس المصرية اليابانية من نجاحات في تطبيق أنشطة “التوكاتسو” وتنمية المهارات المتكاملة للطلاب.

واستُهلت الزيارة باستقبال رسمي حافل من طلاب المدرسة، حيث عبّروا عن ترحيبهم الحار بالوزراء بتقديم باقات الورود كرمز للتقدير والاحترام، كما تفقدا فصول المدرسة وقاعات رياض الأطفال، واستعرضا أيضا ممارسة الطلاب لبعض الأنشطة وتلوين الرمال بألوان صحية فى فناء المدرسة.