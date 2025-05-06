شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد تطهيرات الترع بالمنوفية للاطمئنان على جاهزيتها والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة مفاجئة لمحافظة المنوفية لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وتفقد سويلم حالة الرى وأعمال تطهيرات الرياح المنوفى، حيث وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمراجعة موقف ماكينات الرفع المخالفة التى يضعها بعض المزارعين وتقوم بالسحب المباشر من الرياح المنوفي، مع إعداد حصر بما تم من إجراءات قانونية حيال المخالفات على منافع الرياح المنوفي بالمباني وخلافه.

كما تفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة العطف، حيث وجه سيادته ببحث دعم الإدارة العامة لري المنوفية بعدد من المهندسين بالدفعة الجاري تعيينها لدعم هندسات الرى التابعة للإدارة.

وتفقد سويلم حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة بحر شبين، حيث وجه سيادته بسرعة نهو التطهيرات الجارية على الترعة وكذا المسافة الصادر لها أوامر تطهيرات وفقا لخطة التطهيرات المقررة.

كما تفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة الباجورية ، حيث وجه سيادته بنهو تطهيرات الترعة وفقا للبرنامج الزمنى المقرر بخطة التطهيرات الموضوعة لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المقررة.

وتم المرور على ترعة كفر طنبدي ، حيث وجه سويلم للإدارة المركزية لرى المنوفية بسرعة التنسيق مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات عن جسر الترعة داخل الكتلة السكنية .

كما تم المرور علي مصرف القرنين للاطمئنان على حالة التطهيرات بالمصارف الزراعية، وقد شدد الدكتور سويلم على نهو تطهيرات المصارف بمحافظة المنوفية بحد أقصى 20 مايو مع الالتزام بخطة التطهيرات المقررة.

وشدد سويلم على قيام أجهزة الرى بالمنوفية بالمتابعة الدقيقة والإلتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع زيادة معدلات التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة محافظة المنوفية للحفاظ علي المجاري المائية من التلوث، التنسيق مع المحافظة لعدم رش الشوارع بمياه الري.

عقب الزيارة قام سويلم بتفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية، حيث التقى بالعاملين، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين، مشيرًا إلى حرصه على التواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، والعمل على تحسين بيئة العمل، وتحسين الوضع المادى للعاملين مع تحقيق العدالة في توزيع المكافآت طبقاً لمعدلات الأداء، ودراسة طلبات العاملين لتنفيذ ما يُمكن منها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق منشور التميز غير الاعتيادي لضمان صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للعاملين المتميزين فقط ليكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوزارة.