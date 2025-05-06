شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام ينعى المستشار مصطفى حلمى الحسينى رئيس الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

نعى المستشار محمد شوقي النائب العام، المستشار مصطفى حلمي محمد حلمي الحسيني رئيس الاستئناف.



وتضمن نعى المستشار محمد شوقي، المستشار مصطفى حلمي محمد حلمي الحسيني رئيس الاستئناف:

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.. ينعي النائب العام المستشار محمد شوقي، المستشار مصطفى حلمي محمد حلمي الحسيني رئيس الاستئناف، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم.

ويُعرب النائب العام، باسمه واسم كافة أعضاء النيابة العامة، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.