شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: المتطرف يحتاج لمن يسمعه ويصحح مفاهيمه والان مع تفاصيل الخبر

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التطرف لا ينشأ من فراغ، بل يرتبط غالبًا بشعور صاحبه بالتهميش أو فقدان الانتماء، مشددة على أهمية الاستماع لهؤلاء والتعامل معهم بفهم لتصحيح مفاهيمهم المغلوطة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من منتدى «اسمع واتكلم»، المنعقد اليوم الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان "العمل الأهلي والتطوعي ودوره في سد الفجوة المجتمعية ومكافحة التطرف"، وأدار الجلسة الإعلامي محمد سعيد محفوظ، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري

وقالت مكرم إن الشباب اليوم لا يبحث فقط عن النصائح، بل يحتاج إلى نماذج حقيقية ملهمة من أقرانه ممن خاضوا تجربة العمل التطوعي وحققوا تأثيرًا إيجابيًا، مؤكدة أن هذه النماذج تترك أثرًا أكبر من أي خطاب تقليدي، مضيفة: "الشباب يتأثرون بالتجربة وليس بالكلام فقط، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة فعالة في إيصال هذه الرسائل".

وشددت على ضرورة تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، قائلة: "الحاجة الوحيدة اللي المفروض الإنسان يقارن نفسه بيها، هي نفسه فقط.. مش مع الآخرين".

وأوضحت مكرم أن دور المجتمع ومؤسساته هو حماية الشباب من كل أشكال التطرف، سواء الفكري أو السلوكي، من خلال فتح قنوات للحوار، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في العمل العام والتطوعي.

ويأتي المنتدى في نسخته الرابعة هذا العام ليركّز على دور العمل الأهلي والشباب في مكافحة التطرف وتعزيز الوعي بقضايا الأمة، بتنظيم من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.















































































