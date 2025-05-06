شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل: تعاون مع المؤسسة الثقافية العمالية لتنمية مهارات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد أبو العباس، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية، توقيع بروتوكول تعاون مثمر مع المؤسسة الثقافية العمالية ممثلة في معهد العلاقات العمالية الدولية، لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تهدف إلى رفع الوعي وتنمية المهارات لدى العاملين في قطاع النقل والمواصلات.

وأوضح العباس، أن البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها ضمن البروتوكول، تشمل:



1. برنامج عن قانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017.

2. برنامج عن قانون العمل الجديد.

3. برنامج عن قانون التأمينات الاجتماعية.

4. برنامج حول الحقوق التأمينية للعاملين.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية، إلى أن توقيع البروتوكول جاء إنطلاقا من أن الاستثمار في الوعي والمعرفة هو الطريق نحو مستقبل أفضل، وأن العامل الواعي بحقوقه وواجباته هو شريك أساسي في نهضة الوطن.