شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الأهلى فى صدارة النقاش بالجلسة الأولى لمنتدى اسمع واتكلم لمرصد الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، منذ قليل، الجلسة الأولى من فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى «اسمع واتكلم»، والتي ناقشت دور العمل الأهلي والتطوعي في سد الفجوات المجتمعية ومكافحة التطرف، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء في مجال العمل المجتمعي، وذلك بـ مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وخلال الجلسة التي أدارها الإعلامي محمد سعيد محفوظ، شدد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، على أهمية تعزيز ثقافة فعل الخير، قائلًا: "كل ما زادت ثقافة فعل الخير ساعد في تجاوز أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية"، مضيفًا أن المشروعات التنموية يجب أن تضمن الاستدامة، مؤكدًا: "جرب مرة، هتحب العمل التطوعي".

من جانبها، أوضحت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن التطوع لا بد أن يكون نابعًا من رغبة شخصية خالصة، وليس بدافع مادي، قائلة: "المتطوع يقدم عملًا بلا أجر، ويخصص وقتًا – ولو نصف ساعة أسبوعيًا – لأداء هذا الدور في مكان موثوق، وبشكل منتظم"، كما شاركت في الجلسة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

ويأتي هذا النقاش في إطار فعاليات منتدى «اسمع واتكلم»، الذي أطلقه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عام 2018، ويهدف إلى تمكين الشباب من التعبير عن آرائهم وتعزيز الحوار البنّاء، وتتناول نسخة هذا العام قضيتين أساسيتين: العمل الأهلي ودور الشباب في الوعي بالقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسات لاحقًا بمناقشة دور الشباب في مواجهة التضليل الإعلامي ونشر الوعي بالقضية الفلسطينية، بمشاركة عدد من الخبراء والإعلاميين.