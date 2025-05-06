التربية والتعليم تنظم مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الابتدائية.. صور

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أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تنظيم مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات لطلبة المرحلة الابتدائية لتوعية الطلاب بخطورة التدخين والمخدرات، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ومتابعة أمين السيد الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية.

وأوضحت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أنه تم تنفيذ مسابقة جماعة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الابتدائية ضمن خطة وحدة مناهضة التدخين والمخدرات تحت إشراف أسماء ابو بكر، ونسرين سعيد خلال الفترة من 4/5/2025 إلى 6/5/2025 بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة وبحضور لجنة التقييم، الدكتورة نهلة امين استشارى الصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور/ محمد شحاته بصندوق مكافحة وعلاج الادمان الدكتورة/ رشا محمد رشاد بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتضمنت المسابقة عقد لقائين مع المشاركين وفتح حوار ونقاش حول آليات تنفيذ المسابقة ومقترحات الطلاب والطالبات المشاركين فى اسلوب تقييم الأعمال والأنشطة وكيفية الاستفادة واستخدام التكنولوجيا فى العرض والأنشطة الخاصة بالطلاب.



التعليم تنظم مسابقة مناهضة التدخين والمخدرات للمرحلة الابتدائية



جماعة مناهضة التدخين