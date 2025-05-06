شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية تحت شعار "عالم واحد من أجل الصحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية (WHA78) في الفترة من 19 إلى 27 مايو فى جنيف، سويسرا. وموضوع هذا العام هو "عالم واحد من أجل الصحة".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها إن الدول الأعضاء ستستعرض التقدم المحرز خلال العامين الماضيين، بما في ذلك تقرير النتائج، و ستكون المناقشات استشرافية، مع التركيز على تحديد أولويات الأنشطة، بالإضافة إلى النظر إلى المستقبل مع الموافقة على أول ميزانية برنامجية كاملة للفترة 2026-2027 في إطار برنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية (GPW14)، واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للصحة العالمية للفترة 2025-2028. وستُدعى جمعية الصحة إلى تأكيد الزيادة المقررة في المساهمة المقدرة كجزء من رحلة منظمة الصحة العالمية نحو التمويل المستدام.

وستنظر الجمعية أيضًا في الاقتراح المقدم من هيئة التفاوض الحكومية الدولية لاعتماد اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة. إضافةً إلى ذلك، يتضمن جدول أعمال جمعية هذا العام أكثر من 70 بندًا آخر.

سيُدرج المجلس التنفيذي، الذي سيجتمع يومي 28 و29 مايو عقب جمعية الصحة، انتخاب المدير الإقليمي القادم للمنطقة الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية على جدول أعماله. للاطلاع على جدول أعمال المجلس التنفيذي الكامل،

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن مؤتمر الصحة العالمي ال 78 يعقد في ظلّ ظروف صعبة. وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية عدة إجراءات للحدّ من التكاليف، بما في ذلك تقصير مدة الاجتماع، والحدّ من الجلسات المسائية، وتكاليف الضيافة والفعاليات، بالإضافة إلى تدابير أخرى لتوفير التكاليف الإدارية.

الأحداث الجانبية:

سيُقام عدد محدود من الفعاليات الجانبية الرسمية خلال جمعية الصحة العالمية في قصر الأمم بجنيف، من الاثنين 19 مايو إلى السبت 24 مايو ستُدرج هذه الفعاليات في النشرات اليومية للمنظمة.