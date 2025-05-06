شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور أحمد هويدى أستاذ الدراسات العبرية بكلية الآداب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد هويدى، أستاذ الدراسات العبرية بكلية الآداب جامعة القاهرة، بعد صراع مع المرض.

كان للدكتور أحمد هويدي إرثاً بحثياً ضخما في الدراسات اليهودية، ونعاه العديد من زملائه وأساتذة الجامعة، مشيدين بمساهماته العلمية والبحثية في مجال الدراسات العبرية خلال العقود الماضية.

لعب الدكتور أحمد هويدى دورا بارزا في تعزيز الدراسات العبرية في مصر والعالم العربي، ونشر العديد من الأبحاث والمقالات العلمية في مجلات محكمة، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، كما كان له دور هام في تدريس العديد من المواد الأكاديمية المتعلقة بالدراسات العبرية لطلاب الكلية.

تخرج أحمد هويدي في كلية الآداب جامعة القاهرة حيث درس اللغات الشرقية، واستكمل دراساته في جامعة برلين بألمانيا، كانت رسالته للدكتوراة عن فكرة العهد في الديانة اليهودية. عمل في جامعات القاهرة وأسيوط والمدينة وقطر.

تركزت دراساته وأبحاثه في العهد القديم وأبحاثه النقدية، وكذلك عن تاريخ الحركة الصهيونية والاستيطان في فلسطين.

ترجم عن الألمانية لكل من يوليوس فلهاوزن: مقدمة في تاريخ إسرائيل من تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية، كذلك هانز يواخيم كراوس: تاریخ بحث النقد التاريخي للعهد القديم، وعندتوم كلفمان تجليات الكتاب المقدس في الأدب الغربي.

كما ترجم الدكتور هويدي عن العبرية لكل من زالمان شازار (تاريخ نقد العهد القديم من أقدم العصور حتى العصر الحديث، موشيه مردخاي تسوكر الأثر الإسلامي في التفاسير اليهودية الوسيطة.

قام الدكتور أحمد هويدي بمراجعة وتقديم العديد من الكتب والدراسات المؤلف منها والمترجم للعديد من الباحثين في مصر والدول العربية.