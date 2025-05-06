شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يبحثان الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مقر صندوق التنمية الحضرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وذلك لبحث سبل التعاون في المشروعات المشتركة.

وشهد اللقاء، عرض ومناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة الكيت-كات بحى إمبابة، وعرض الأراضي المقترحة للتطوير العمراني بمحافظة الجيزة كمرحلة ثانية للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وأعرب محافظ الجيزة، عن تقديره للدور الهام الذي يلعبه صندوق التنمية الحضرية في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية الشراكة مع الصندوق في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع محافظة الجيزة، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لمناقشة ومتابعة المشروعات المشتركة.

حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وعدد من قيادات المحافظة، ومحمد القرشي، المستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني للصندوق؛ والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الإدارة للمتابعة والمشروعات، وعدد من قيادات الصندوق.