شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية تعقد ورشة عن الروابط بين الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ورشة عمل حول "الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها" خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID.

شارك بالورشة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وايفا سواريز مديرة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وممثلي الجهتين، بالإضافة إلى عدد من كوادر جهات إنفاذ القانون، حيث تناولت الورشة عددًا من الموضوعات حول الأطر القانونية والتشريعية لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال ودور وحدات التحريات المالية وآليات التعاون القضائي الدولي والتحديات ذات الصلة بمكافحة تلك الجرائم.

تسعى الأكاديمية من خلال تلك الفعاليات إلى زيادة الوعي بخطورة جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل الأموال وتداعياتها السلبية على المجتمعات، والعمل على تطوير سبل الوقاية منها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية والدولية المشتركة للتصدي للجرائم العابرة للحدود.

أثناء المناقشات في الورشة

صورة للحضور في الندوة

الحضور أثناء الاستماع إلى المناقشات



رشة عمل حول الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية