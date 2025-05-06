شكرا لقرائتكم خبر عن "النمذجة الجزيئية فى اكتشاف الدواء" مؤتمر لصيدلة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

نظم قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ، المؤتمر الطلابي الأول بعنوان "النمذجة الجزيئية في اكتشاف الدواء"، وذلك تحت إشراف الدكتور ناصر سعد أستاذ و رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بالكلية، وبحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

شهد المؤتمر مشاركة طلاب المستوى الثالث، الذين عرضوا نتائج مشاريعهم المتعلقة باكتشاف وتطوير الأدوية من خلال ملصقات علمية، نشرات تعريفية، وعروض تقديمية تناولت طرق اكتشاف الأدوية، مع التركيز على أهداف تطوير علاجات للسرطان، وذلك بإشراف أعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.

استُهل المؤتمر بمحاضرة الدكتور خالد أبو زيد أستاذ الكيمياء الصيدلية بعنوان "رحلة اكتشاف الدواء". وتلاها محاضرة للأستاذ المشارك الدكتور أمجد البوهي، أستاذ مساعد الكيمياء الصيدلية بالجامعة البريطانية حول "دور الديناميكا الجزيئية في فهم مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية"، كما قدم الطلاب عروضًا شفهية لاستعراض نتائج أبحاثهم.

وشهد المؤتمر مشاركة متميزة من طلاب الجامعة البريطانية تحت إشراف الدكتور أمجد البوهي، بالإضافة إلى مشاركة طلاب جامعة المستقبل من خلال تقديم ملصق علمي استعرضوا فيه أبحاثهم في مجال اكتشاف الأدوية.

وفي ختام الفعاليات، قام كل من الدكتور ناصر سعد و الدكتور خالد أبو زيد بتكريم الفرق الطلابية المتميزة، وتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية تكريمًا لإبداعهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة السعي في طريق المعرفة والبحث العلمي وتطوير الذات.