شكرا لقرائتكم خبر عن البسوا الصيفى.. ارتفاعات بدرجات الحرارة ذروتها الأحد والإثنين والقاهرة تتجاوز 37 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة ، حيث تبدأ تدريجياً البرودة فى الاختفاء فى فترات الليل مع نهايات الأسبوع ومن الممكن ارتداء الملابس الصيفية طوال اليوم.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن ذلك يأتى فى ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة تستمر حتى الإثنين المقبل ذروتها السبت والأحد، حيث نتأثر بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى مع نهايات الأسبوع تصل على القاهرة 36 درجة ، وبدايات الأسبوع المقبل ترتفع لتتجاوز 37 درجة ومحافظات الصعيد 41 درجة، وبذلك تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة.

ويشهد اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهاراً معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 27 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 35 درجة.

الصغرى 19 درجة.