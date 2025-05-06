شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شابين من المصابين فى حريق خط الغاز بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

لقى شابين من المصابين "حذيفة الملا ومحمود عاطف" نتيجة حادث حريق خط غاز بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي، مصرعهما متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما، من حروق بأنحاء جسديهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضي، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التي تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.

وزارة الصحة أعلنت حينها، عن الاستجابة الفورية لحادث حريق خط غاز طريق الواحات البحرية - قسم أول أكتوبر، حيث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل.‎

ووفقًا للتقرير الأولي، أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، و5 إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزى، حيث يتلقى جميع المصابين الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع الوزارة حالة المصابين عن كثب لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية.