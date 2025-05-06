أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمنافذ وزارة التموين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير السلع الغذائية ،كما ضخت اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

محمد يوسف

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