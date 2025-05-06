شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة على توفير السلع الغذائية ،كما ضخت اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا.
الطماطم 10 جنيهات
البصل 14 جنيها .
البطاطس 11جنيها.
الجزر 12 جنيها.
بطاطا 12.5 جنيه.
الخيار بـ 20 جنيها.
الباذنجان الأبيض بـ20 جنيها .
الكوسة بـ 13 جنيها.
الباذنجان العروس 20 جنيها .
الفلفل البلدي بـ 25جنيها.
الفلفل الألوان بـ60 جنيها .
الليمون بـ 75 جنيها .
الفاصوليا الخضراء 15جنيها.
الموز البلدي بـ 40 جنيه.
الفراولة 40 جنيها.
الجوافة 37 جنيها.
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