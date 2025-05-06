شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: كل ما يتردد عن توسيع العدوان الإسرائيلى على غزة مرفوض تماما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كل ما يتردد عن توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة مرفوض تمامًا، ويتعين على المجتمع الدولي أن يقف بصلابة ويتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة لوقف هذا العدوان وسياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود إيرفين إبراهيموفيتش، على أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لممارسة أقصى درجات الضغط على الجانب الإسرائيلي للتوقف عن هذه السياسات غير الإنسانية وغير القانونية.

قال إن الجهود المصرية تتواصل للعمل على الدفع في اتجاه وقف المذابح وأعمال القتل والتدمير اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة، مضيفا أنه لابد من العودة إلى اتفاق 19 يناير وقف إطلاق النار ووقف الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال سياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.

وتابع عبد العاطي: "إنه منذ ما يزيد على 60 يوما لم تدخل شاحنة واحدة تحمل المساعدات الإنسانية والطبية لأهالينا داخل قطاع غزة، وأن هذا الأمر "مخجل" للمجتمع الدولي ولا يمكن لنا أن نقبل ونحن في القرن الحادي والعشرين بهذه السياسات المذرية التي تنتهك أبسط قواعد حقوق الإنسان وحق الإنسان في الحياة والمأكل والمشرب، فضلا عن كون إسرائيل هي قوة احتلال طبقا لاتفاقيات جنيف وعليها مسؤولية ليست فقط أخلاقية وإنسانية ولكن مسؤولية قانونية أيضا لتوفير المواد الأساسية والمواد الغذائية للسكان الخاضعين للاحتلال".