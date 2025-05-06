شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل الحركة المرورية على الطريق الزراعى بعد انقلاب سيارة نقل ثقيل فى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

تعطلت الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أثناء الدوران علي الطريق، ويكثف رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من جهودهم لرفع وتجنيب السيارة وإعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل أثناء الدوران علي الطريق الزراعي بمنطقة سنديون دائرة مركز شرطة قليوب، ما تسبب في تعطل حركة المرور علي الطريق.

علي الفور انتقل رجال الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين تعطل الحركة المرورية علي الطريق الزراعي، بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل أثناء الدوران للخلف بمنطقة سنديون، اتجاه بنها.

وجرى الدفع بمعدات مجلس المدينة لرفع وتجنيب السيارة والعمل على إعادة الحركة المرورية علي الطريق لطبيعتها لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.