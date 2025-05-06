شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم: قياديان من حماس سلما أنفسهما للقوات فى رفح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، أنه قبل عدة أسابيع، وخلال عملية نفذتها قوات من اللواء 188، التابع للفرقة 36، في حي الشافورة برفح، تم اعتقال اثنين من كبار قادة حماس.

ووصفت القناة الثانية عشر العبرية، "القياديين سلموا أنفسهم لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي"، فيما نشرت إذاعة جيش الاحتلال صورة قالت عنها إنها "لحظة اعتقال الشخصيين من قادة حماس".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الإعلان كشف عن أن أحد المعتقلين كان قائداً لفصيلة اقتحمت الأراضي الإسرائيلية "المحتلة" وشارك بشكل فعال في هجوم 7 أكتوبر 2023، وكان مسؤولاً أيضاً عن احتجاز عدد من الرهائن الإسرائيليين، الذين تم إطلاق سراحهم لاحقاً، فيما كان الرجل الثاني يعمل قائداً لوحدة القنص في حركة حماس.

وذكر البيان أنه عند إلقاء القبض على الفلسطينيين، عثر بحوزتهم على عدد من السكاكين، وأسفر التحقيق معهم من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) عن الحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة عالية، أدت إلى اكتشاف موقع بنية تحتية مهمة في منطقة رفح .

وأضافت الأجهزة الأمنية أن تطويق رفح اكتمل قبل عدة أسابيع، وتواصل قوات الاحتلال عملها في المنطقة بشكل متواصل، مع توقعات بتوسعها إلى مناطق وأحياء إضافية في المدينة.



صورة نشرها جيش الاحتلال