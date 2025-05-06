شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تعليق رحلات الخدمة الجوية الإنسانية مؤقتا من وإلى بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة الأمم المتحدة جميع الأطراف في السودان إلى ضمان عدم استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية مرة أخرى، مشددا على أنه يجب على الجميع احترام القانون الدولي الإنساني وأعلنت المنظمة تعليق رحلات الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من وإلى بورتسودان مؤقتا.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أنه يعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية علي رصد الوضع المتطور في أعقاب الضربات الأخيرة بطائرات مسيرة في بورتسودان، التي أصبحت المركز الإنساني للأمم المتحدة لتنسيق عمليات الإغاثة في جميع أنحاء البلاد.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن هذه الهجمات لم يكن لها تأثير مباشر على العمليات أو الأنشطة الإنسانية في بورتسودان، وأضاف "لم تتأثر أي من مكاتبنا أو مبانينا أو مستودعاتنا، ونواصل تنفيذ عملياتنا المعتادة".

وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل تقييم الوضع، بما في ذلك التأثير على القدرة على إدخال الإمدادات والموظفين وإخراجهم من السودان.

وأشار المتحدث الاممي إلى أن هذه الضربات الأخيرة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على المطارات والبنية التحتية المدنية الأخرى، بما فيها محطات توليد الكهرباء التي تسببت في اضطرابات كبيرة في إمدادات الكهرباء وكذلك الوصول إلى مياه الشرب الآمنة للمدنيين، بمن فيهم النازحون والعائدون.