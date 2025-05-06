شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 8 مايو أخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، خطاباً إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أن أخر موعد لتسجيل استمارة التقديم لـ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024,2025، هو يوم الخميس 8 مايو الجارى.

وقالت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: في إطار حرص الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني علي حسن سير العمل داخل لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) للعام 2025 يتم التنبيه على جميع مدارس التعليم الفني صناعي - زراعي - تجاري -فندقي بالمديريات التعليمية أن آخر موعد لتسجيل الإستمارة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني الطلبة الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي للعام ۲۰۲٥ هو يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025.

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول على الرابط التالى لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025.

https://moe-register.emis.gov.eg/

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى 2025 تنطلق يوم 27 مايو الجارى.



