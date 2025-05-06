شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الرقابية تسحب عينات عشوائية من بنزين 92 و95 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حملات التفتيش على محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت وكذلك التأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة المنتجات البترولية " السولار ، وبنزين 80 و92و95" وكذلك منافذ توزيع السلع.

وشكلت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخية مجموعات عمل لمتابعة محطات الوقود والتأكد من مطابقة ما يتم طرحه من سولار وبنزين بكافة أنواعة للمواصفات القياسية وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاى اى شخص يحاول انتهاج المخالفات للاضرار بحقوق المستهلك .

