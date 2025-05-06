شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تكثف حملاتها الرقابية على محطات الوقود والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حملات مكثفة على محطات الوقود على مستوى أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لمتابعة ضخ المواد البترولية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتصدى لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة.

ووجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء.

وطالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع أسطوانات الغاز لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك، على الخطوط الآتية: 33465048 / 33465046، بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.

وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.

وتنفذ الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، حملات تفتيش يوميًا على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية "بنزين بأنواعه، سولار" وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.