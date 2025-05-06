شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار: نستهدف زيادة الاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، أن البنك يستهدف زيادة حجم استثماراته فى مصر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، متوقعة أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 4.6% فى عام 2026.

وقال أوديل ـ في تصريح تليفزيونى اليوم الثلاثاء ـ إن الاقتصاد المصرى يتحسن عن العام الماضي ونرى انتعاشا في النمو على الرغم من حالة "عدم اليقين" العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية .

وأضافت أنه البنك استثمر في أكثر من 200 مشروع في مصر بحوالي 14 مليار يورو وذلك منذ بدء التعاون عام 2015، مشيرة إلى أن علاقات التعاون بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية والقطاع الخاص في مصر عميقة وقوية وفعالة.

وأعربت عن تطلع البنك في الاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية في مصر، مؤكدة أن البنك يمتلك خبرة قوية في هذا المجال ومستعد لتقديم الدعم والمساعدة في أى فرص متاحة.