شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الاستهداف المكثف للمنشآت والبنى التحتية المدنية فى بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر وتستنكر بأشد العبارات الاستهداف المكثف الذي تعرضت له المنشآت والبنى التحتية المدنية في بورسودان فجر اليوم 6 مايو.

وتشدد مصر على خطورة التصعيد الأخير، وتأثيره شديد السلبية على جهود وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان الشقيق.

كما جددت مصر رفضها القاطع لأي استهداف للمنشآت المدنية بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يضر بمقدرات الدولة، والحياة اليومية للمواطنين.