شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط لصوص بطاريات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاريات السيارات، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاريات السيارات.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاريات السيارات، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط لصوص بطاريات السيارات.