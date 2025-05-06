شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع.. اعرف المحطات والمسار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائى السريع، والذى يتم تنفيذه على 3 خطوط، وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن إنشاء القطار الكهربائي السريع "الخط الثاني" (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل).

يبدأ الخط من محطة أكتوبر الجديدة حتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوى الغربى.

يتم إنشاء المحطات فى مناطق تقاطع محاور النيل.

السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة

القطارات الكهربائية السريعة على الخط 20 قطار والسرعة التشغيلية 230 كم/الساعة

القطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطار، والسرعة التشغيلية 160 كم/الساعة

عدد جرارات البضائع الكهربائية عليه 20 جرار والسرعة التشغيلية 120 كم/ساعة .

يشمل الخط على 36 محطة "10 سريعة + 26 إقليمية "

يتبادل الخدمة مع الخط الأول (العين السخنة – مطروح) بمحطة حدائق اكتوبر

يتبادل الخدمة مع الخط الثالث (قنا - سفاجا - الغردقة) بمحطة قنا .



انفوجراف

محطات القطار هى "العياط - بني سويف / الفيوم – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص – ملوى - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج - الغنايم – طهطا - جهينة - سوهاج – أبيدوس – فرشوط - نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).