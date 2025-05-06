شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لتحسين رتبة القطن الزهر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يشتهر القطن المصرى فى العالم بجودة أليافه الاستثنائية، مما يجعله سلعة مطلوبة للغاية فى صناعة النسيج، لذلك فهو موضع اهتمام كبير من المسئولين عنه فى مختلف مراحل تداوله من إنتاجه وتسويقه وتصنيعه لما له من أهمية بالغة في اقتصادنا.

وفى التقرير التالى نتعرف على 6 توصيات يجب اتباعها لتحسين رتبة القطن الزهر بحسب خبراء :

1- الاهتمام بالمقاومة الحشرية والفطرية وذلك برش القطن قبل جنيه أو رشه بين الجنيتين واستبعاد اللوزات المصابة أثناء عملية الجنى وبعده.

2- رى القطن باعتدال طول فترة النمو حتى تفتح اللوزات تفتحاً طبيعياً حتى تعطى قطناً ذا خواص جيدة ومحصول وفير.

3- العمل على الاهتمام بالعمليات الزراعية ونقاوة الحشائش من أرض القطن حتى لا تكون مرتعاص للحشرات ويخلط بها القطن عند جنيه نتيجة تساقطه على الأرض .

4- عدم تأخير الجنى عن الوقت المناسب ولا بد من الجنى على دفعتين.

5- تجفيف القطن الذى يجنى مبكراً من الرطوبة "عب الندى" ، كما يجب تعبئة القطن وبه نسبة عالية من الرطوبة .

6- الاهتمام بعملية الجنى واستبعاد الفصوص الميتة واللوزات المصابة والحشائش وبقايا الأوراق الميتة واللوزات وفرفرته قبل تعبئته أو تخزينه ويراعى عدم كبس القطن جيداً في الأكياس حتى لا تتأثر صفاته كما يجب الاهتمام بتخزينه في مخازن ذات تهوية جيدة جافة بعيدة عن الرطبوة لحين تسويقه.

7- تعبئة القطن في أكياس جديدة مع تقليل الكتابة بالأحبار عليها وعدم تركها بالعراء فترة طويلة.