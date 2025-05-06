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لماذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أى مكمل غذائى؟ وزارة الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الثلاثاء، 06 مايو 2025 03:00 ص

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى مكملات غذائية للأسباب التالية:-

- يحتمل أن تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية الخاصة بك أو مع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.

- يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض وتسبب أعراضا جانبية.

- تختلف الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات بحسب حالته الصحية وسنه وجنسه (رجال، نساء، حوامل، مرضعات، أطفال).

 


ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى مكملات غذائية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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