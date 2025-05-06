شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أى مكمل غذائى؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى مكملات غذائية للأسباب التالية:-

- يحتمل أن تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية الخاصة بك أو مع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.

- يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض وتسبب أعراضا جانبية.

- تختلف الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات بحسب حالته الصحية وسنه وجنسه (رجال، نساء، حوامل، مرضعات، أطفال).