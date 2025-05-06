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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أى مكمل غذائى؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالثلاثاء، 06 مايو 2025 03:00 ص
أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى مكملات غذائية للأسباب التالية:-
- يحتمل أن تتفاعل هذه المكملات مع الأدوية الخاصة بك أو مع بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية.
- يمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض وتسبب أعراضا جانبية.
- تختلف الكميات الموصى بها للفرد في اليوم من الفيتامينات بحسب حالته الصحية وسنه وجنسه (رجال، نساء، حوامل، مرضعات، أطفال).
ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أى مكملات غذائية
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