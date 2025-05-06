شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور خدمة السجناء فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

تهتم كنائس مصر المختلفة بالعديد من المبادرات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومنها خدمة السجون، والتي تقوم في الأساس على الدعم النفسى والمعنوى للسجين والوقوف بجانبه وتوفير محامى، وكذلك الدعم المادى لأهل السجين وتوفير فرص عمل له بعد الخروج من السجن.

وحول النصائح التي يقدمها الآباء إلى المساجين، قال الأب يوحنا سعد مسئول خدمة المساجين فى الكنيسة الكاثوليكية في القاهرة، إنه بغض النظر عن الضعف وعن الجرم يتم قبول الإنسان، ففى كل مرة يكون فيها زيارة نأتى بهدايا ومساعدات للمساجين مثل الدفاية والكوفيرتة ومناقشة موضوعات مثل رحمة الله، وأن الله يقبلك كما أنت وأن قلب الله مفتوح للجميع بشرط الاعتراف بالخطأ ويأخذ لك شوطا كبيراً وموضوعات عن مساعدة الأخرين داخل السجن من كل الطوائف مسلمين وأقباط، وهناك بعض السلوكيات تكون فيها مبادرة من الكنيسة وإلى جانب زيارة السجن تكون هناك زيارات لأسر السجناء، لذلك يحاول بعض الخدام مساعدتهم لمعرفة أحوال السجين ويكون ذلك نقطة تواصل بين السجين وأسرته، بالإضافة إلى بث روح الأمل فى السجين وتلبية احتياجات الأسرة وكذلك توفير فرص العمل للسجين فور خروج وتوفير مشروع له ليعود للحياة من جديد.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه في بعض الأحيان يكون أهل السجين بينهم مدمن فنبدأ بالبحث عن علاج وتأهيل نفسى وجسدى له وعمل كورسات له ليعود شابا معافى وصحيحا ويفيد البلد مرة أخرى.