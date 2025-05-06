شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: علاج وفحص مرضى أورام الثدى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أورام الثدى تستهدف الكشف المبكر على أورام الثدي التوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه الكشف على الضغط والسكر والسمنة التوعية بالصحة الإنجابية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تهدف أيضا إلى متابعة مجانية كل 6 أشهر أو سنة كما أنها توفر العلاج المجانى وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإصابة بـ سرطان الثدي والتى تتضمن:-

- مارسي الرياضة بانتظام.

- تجنبي التعرض لدخان التبغ.

- تجنبي التعرض المفرط للإشعاع.

- احرصي على الرضاعة الطبيعية.

- اتبعي أنظمة غذائية صحية.

- تحكمي في وزنك وتجنبي السمنة.

وكشفت وزارة الصحة عن آليات الفحص الذاتي والكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك لضمان الشفاء السريع حال الإصابة .

وأوضحت وزارة الصحة علامات وأعراض الإصابة بسرطان الثدى والتى تضمنت :-

- ظهور كتلة في الثدي أو بالقرب منه أو في منطقة تحت الإبط.​

- إفرازات الحلمة بخلاف لبن الثدي (الإفرازات ممكن تحصل فجأة وممكن تكون دموية). ​

- تغير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، وممكن جلد الثدي يبان متجعد أو متقشر أو ملتهب، وممكن يبان أحمر أو أرجواني أو أغمق من أجزاء تانية من الثدي.​

- تورم أو أي تغيير في حجم أو شكل الثدي.​

- تغيير في شكل الحلمة أو تراجع الحلمة لجوه أو تغيير في الجلد الي حواليها.​

- ضروري زيادرة الطبيب في أقرب وقت في حالة ملاحظة أي علامة، وعمل الفحوصات اللازمة.