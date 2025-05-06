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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:31  ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء  9:01

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:59  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:26
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:20 م
وقت صلاة العشاء 8:43 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:41  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:39

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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