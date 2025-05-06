شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:01
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:43 م
موعد صلاة العشاء 9:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:26
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:59 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:26
وقت صلاة الظهر 12:39
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:20 م
وقت صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:39
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