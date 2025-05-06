شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الثلاثاء، 06 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 6-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:01 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 4:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:57

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:10 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 4:26

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 8:59 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:26

وقت صلاة الظهر 12:39

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:20 م

وقت صلاة العشاء 8:43 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:39

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