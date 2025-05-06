شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: تابعت السينما المصرية بفضل زوجي وفائي منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى مصر أنجلينا أيخهورست أن مصر كانت دوماً مركزاً للإبداع بالوطن العربى، مشيدة بالفنانات المصريات.

جاء ذلك فى لقاء موسع للسفيرة الأوروبية مساء الإثنين مع الفنانين والشباب المشاركين بورش العمل المقامة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على جزيرة نيلية بأسوان.

قالت أن كل حجر فى مصر يحمل إبداعاً لذلك فانها تحرص على زيارة المناطق الأثرية بأسوان.. لافتة إلى أن ذلك الإبداع والفن يتواجد فى جينات المصريين فى أسوان وهو ما يعكسه العمل بإبداع وفن.

وأضافت السفيرة أنها تتابع السينما المصرية بفضل زوجها المصرى وفائى منصور، معربة عن إعجابها الشديد بالفنانة الراحلة سعاد حسنى وخاصة عندما قدمت أغنية "البنت زى الولد"، وكذلك الفنان الراحل رشدى أباظة. مشيرة إلى فيلمى "الكرنك" و"صغيرة على الحب" مؤكدة على أهمية السينما فى التعرف على الناس وواقعهم وآمالهم وتحدياتهم.

وأوضحت أن عملها كسفيرة سيدة فى مصر يعد فرصة، لأنها تستطيع الحديث مع الناس بسهولة فى كل مكان والرجل ليس بوسعه ذلك دوما بعكس المرأة، مؤكدة أن زوجها داعم كبير لها حتى خلال عملها كدبلوماسية بالصومال، والمرأة بحاجة لهذا الدعم دوماً من الرجل، مذكرة بأنها عملت كدبلوماسية بالصومال وقت الحرب وكذلك بالبوسنة.

وأوضحت أنها عندما كانت فى مصر للمرة الأولى منذ ما يزيد على 30 عاما قابلت 60 كاتبة مصرية وتعلمت منهن، ووجدتهن شخصيات قوية، مضيفة أن السينما مرآة لنا، وكل عمل درامى يجعلنا نفكر كيف تنعكس قصته علينا لأن الصورة تتحدث بشكل أقوى من ألف كلمة، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبى يدعم بقوة السينما والمسرح وغيرها من الفنون.

كما تبادلت السفيرة الحوار مع الفنانات حول ما يحدثه الفن من تغيير بالمجتمع وما تعكسه الأفلام المشاركة بالمهرجان من تسليط الضوء على قضايا المرأة وايجاد حلول لها، وتحدثت عن أهمية القوانين وتنمية الفكر منذ المدرسة.. مضيفة أنها تؤمن بأهمية دور المرأة فى صنع القرار فى المجتمع.