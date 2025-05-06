شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية تكشف موعد هبوط أسعار فاكهة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على بلوغ سعر كيلو الليمون 100 جنيه، قائلاً:"منذ شهر سبتمبر من العام الماضي (2024)، حذرنا من إصابة أشجار الليمون بتدهور في الإنتاجية نتيجة تعرضها لموجة صمغية، وقلنا حينها إن ذلك سينعكس سلبًا على الموسم القادم، وهو ما نراه الآن."

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، أن وزارة الزراعة أطلقت حملات توعية عقب تلك التحذيرات، لكن بعض المنتجين — خاصة في محافظة البحيرة، وهي من أكبر المحافظات إنتاجًا لليمون — تسرعوا في قلع الاشجار ".

وأضاف نجيب: "السؤال الآن: هل ستستمر موجة ارتفاع الأسعار بهذا الشكل؟ بالتأكيد لا، لأن هناك بدائل بدأت تظهر، مثل ليمون (الأضاليا)، وكذلك إنتاج محافظات الصعيد الذي بدأ في الظهور، بالإضافة إلى الإنتاج المرتقب من محافظة البحيرة المعروف بـ(الليمون السلطاني)."



وأشار إلى أنه خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، سيبدأ المعروض من الليمون في التزايد بشكل كبير في الأسواق المحلية، مما سينعكس على الأسعار بالانخفاض تدريجيًا.



ولفت إلى أن السعر بدأ في التراجع الطفيف بالفعل، إذ انخفض من 100 جنيه إلى 95 جنيهًا للكيلو، متوقعًا مزيدًا من التراجع مع ارتفاع المعروض، قائلًا: "المؤشر الوحيد لانخفاض الأسعار هو زيادة المعروض، وهذا ما سيبدأ تدريجيًا الشهر القادم، وصولاً إلى انخفاض ملحوظ خلال شهري يوليو وأغسطس مع زيادة المعروض ."



وعن وصول أسعار البطيخ خلال افلترة الماضية لسعر 250 جنيهاً للبطيحة الواحدة علق قائلاً: "هذه الاسعار تراجعت وكانت موجودة قبل أعياد شم النسيم لأن المعروض حينها يسمى البشاير وهو معروض قليل".

ولفت إلى أن الاسعار حالياً تتراواح مابين 13-15 جنيهاً للكيلو، متوقعاً أن الانخفاض سيتواصل خلال الفترة القادمة قائلاً: "ستواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة مع زيادة المعروض "



مشدداً أن كل الاتجاهات لكافة المحاصيل الزراعية بما فيها "الجوافة" ستسلك مسلكاً نزولياً خلال افلترة القادمة، قائلاً : " فاكهة الصيف تبدأ منذ منتصف يونيو رسمياً رغم تغير توقيتات الزراعة ولكن كل فاكهة الصيف من بطيخ وخوخ وكنتلوب والجوافة ستكون في متناول المواطن المصري لانه موسمها الطبيعي".