شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البترول يكشف حقيقة وجود بنزين مغشوش: لم نتلق أى شكوى رسمية والان مع تفاصيل الخبر

علق المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من مالكي السيارات، وذلك عقب انتشار ظاهرة تلف "طرمبة البنزين"، واضطرار البعض إلى تغييرها وتكبدهم مبالغ كبيرة، مع انتشار شائعات تفيد بأن البنزين "مغشوش" في عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية. وقال:"وزارة البترول رصدت فقط بعض الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية عبر الخط الساخن للوزارة وهو 16528"، مضيفًا: "نناشد المواطنين، في حال وجود شكوى، الاتصال على الرقم المذكور، لأن ذلك سيساعد الجهات المختصة في الوزارة على النظر في الشكاوى والتعامل معها بشكل أسرع، حيث إن الشكوى تحدد موقع المحطة محل المشكلة، بينما جميع الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل شكاوى مرسلة دون تحديد موقع بعينه".

وأوضح عاطف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن هناك لجنة تم تشكيلها منذ عام 2022، وهي لجنة تعمل على محورين رئيسيين: الأول مراجعة كافة عمليات إنتاج البنزين المحلي والمستورد للتأكد من مطابقته للمواصفات، والثاني مراجعة المواصفات القياسية للبنزين بمختلف أنواعه التي يتم تداولها في المحطات.

كما أشار إلى أن اللجنة تقوم أيضًا بسحب عينات دورية وعشوائية، سواء وُجدت شكاوى أم لم توجد، وذلك من خلال لجنة رئيسية ولجان فرعية تعمل بشكل مستدام على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه في ضوء الشكاوى الأخيرة، تم تعزيز عمليات التفتيش والمتابعة وسحب العينات من جميع المحطات في أنحاء الجمهورية، وحتى الآن لم تظهر أية مشكلات في العينات المسحوبة، مشدداً أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التموين في هذا الصدد ".