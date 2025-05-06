شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى رام الله يلتقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير ايهاب سليمان، سفير مصر في رام الله، مع عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث نقل "سليمان" تهنئة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، له على انتخابه أمين سر للجنة بالإجماع، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد السبت ٣ الجاري برئاسة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

أكد "سليمان" على موقف مصر الثابت من منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتم مناقشة الجهود المصرية الحثيثة لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية للبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفقاً للخطة العربية - الإسلامية، كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ تلك الخطة دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه منعاً لتصفية القضية الفلسطينية في ظل الجهود المتواصلة من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، توجه عزام الأحمد بالشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً على موقفهم التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني في محنته منذ بدء العدوان وللجهود التي بذلتها مصر للتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.