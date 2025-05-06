شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغي رحلتها غدا المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغنيالإثنين، 05 مايو 2025 10:50 م
أعلنت شركة مصر للطيران أنه نظراً للأحداث والاضطرابات التي تشهدها مدينة بورسودان، فقد تم إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من القاهرة إلى مدينة بورسودان غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو لحين استقرار الأوضاع .
وطالبت الشركة في بيان لها، العملاء ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.
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