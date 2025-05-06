شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغي رحلتها غدا المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران أنه نظراً للأحداث والاضطرابات التي تشهدها مدينة بورسودان، فقد تم إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من القاهرة إلى مدينة بورسودان غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو لحين استقرار الأوضاع .

وطالبت الشركة في بيان لها، العملاء ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.



