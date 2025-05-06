أخبار مصر

مصر للطيران تلغي رحلتها غدا المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان

0 نشر
0 تبليغ

مصر للطيران تلغي رحلتها غدا المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تلغي رحلتها غدا المتجهة من القاهرة إلى مطار بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الغني

الإثنين، 05 مايو 2025 10:50 م

أعلنت شركة مصر للطيران أنه نظراً للأحداث والاضطرابات التي تشهدها مدينة بورسودان، فقد تم إلغاء رحلتها رقم MS865 المتجهة من القاهرة إلى مدينة بورسودان غدا الثلاثاء الموافق 6 مايو لحين استقرار الأوضاع .

وطالبت الشركة في بيان لها، العملاء ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements