شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعلن بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 05 مايو 2025 09:10 م
أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية.
وقال الرئيس السيسي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله.. يشرفني افتتاح بطولة العالم العسكرية رقم 25 لسنة 2025 بالتوفيق إن شاء الله".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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