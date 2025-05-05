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الرئيس السيسي يعلن بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25

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الرئيس السيسي يعلن بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الإثنين، 05 مايو 2025 09:10 م

أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية.

وقال الرئيس السيسي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله.. يشرفني افتتاح بطولة العالم العسكرية رقم 25 لسنة 2025 بالتوفيق إن شاء الله".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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