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وقال الرئيس السيسي: "بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله.. يشرفني افتتاح بطولة العالم العسكرية رقم 25 لسنة 2025 بالتوفيق إن شاء الله".

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعلن بدء فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية الـ 25 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية