شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية يهدي وشاح المجلس للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية وشاح المجلس الدولي للرياضة العسكرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية.

ويعد وشاح المجلس الدولي للرياضة العسكرية من أرفع الأوسمة للمجلس العسكري للرياضة العسكرية ويقدم لرؤساء الدول تقديرا لما لمسه المجلس من طفرة إنشائية رياضية جعلت من مصر مركز إقليمي، ودوليا للبطولات الكبرى.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة.