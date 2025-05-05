شكرا لقرائتكم خبر عن سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير العراق بالقاهرة قحطان طه خلف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوض اي حلول للازمة الحالية في غزة، موضحا أن القمة العربية ستشهد دعما كبيرا من القمة العربية المقبلة في بغداد.

وأضاف أن العراق يسعى إلى تبني المبادرات التي من شأنها تلبية طموحات الشعوب، موضحا ان زيارة القادة العرب إلى بغداد هو مدعاة للفخر والسعادة، ودليلًا دامغا على عودة العراق إلى محيطه الاقليمي

واشار ان بغداد تشهد استقرارا تاما موضحا أن من يزور بغداد سيلمس نجاحات كبيرة في إطار البنية التحتية، مشيدا بالدور الذي تلعبه الشركات المصرية في دعم العمل والمشروعات التي تشهدها العاصمة العراقية.

وأوضح أن هناك مخططات لبناء عاصمة إدارية جديدة للعراق على بعد 50 كيلومتر من بغداد، موضحا أن ذلك سيتم بمشاركة الشركات المصرية وهو ما يعكس حرصا كبيرا على تحقيق التنمية



