شكرا لقرائتكم خبر عن خد 1000 دولار وارجع بلدك.. ترامب يشجع المهاجرين على الرحيل من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقدم منحة قدرها ألف دولار ومساعدة في السفر للمهاجرين الذين يختارون "الترحيل الذاتي" طواعية من الولايات المتحدة.

وحاولت إدارة ترامب تشجيع المهاجرين على المغادرة طواعية من خلال التهديد بغرامات باهظة، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانامو والسلفادور.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أفادت الوكالة بأن تكلفة المنحة وتذكرة السفر المحتملة للمهاجرين الذين يغادرون طوعًا ستكون أقل من تكلفة الترحيل الفعلي.

ويبلغ متوسط تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل شخص بدون وضع قانوني حاليًا حوالي 17 ألف دولار، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترامب 152 ألف شخص منذ 20 يناير، وهو عدد أقل من 195 ألف شخص تم ترحيلهم في الفترة من فبراير إلى أبريل من العام الماضي في عهد بايدن.

وتعهد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص، لكنه حتى الآن لم يُنفذ أي عمليات ترحيل في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.