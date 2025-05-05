شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات إسرائيلية تُسقط نحو 50 قذيفة على ميناء الحديدة اليمني والان مع تفاصيل الخبر

قالت القناة الـ12 العبرية، إن المقاتلات الإسرائيلية المشاركة في قصف اليمن، أسقطت نحو 50 قذيفة على ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيس لدخول المساعدات والبضائع إلى البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم إن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن الجاري الآن.

بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن الطيران الحربي الأمريكي شن 3 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.

وقد توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإن إسرائيل سترد على الحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما وذلك في أعقاب هجوم شنته الجماعة على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وكتب نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان الذي نختاره، على أسيادهم الإيرانيين الإرهابيين".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مجلس الوزراء الأمني قرر الرد على قصف جماعة الحوثيين اليمنية لمطار بن جوريون في تل أبيب، لكن المصدر قال إن من السابق لأوانه تحديد موعد الرد.