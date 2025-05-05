شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عبرية: 30 مقاتلة إسرائيلية تقصف اليمن الآن والان مع تفاصيل الخبر

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن الجارى الآن.

وفي تصريحات سباقة، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترد على الحوثيين في الوقت والمكان اللذين تختارهما وذلك في أعقاب هجوم شنته الجماعة على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وكتب نتنياهو على حسابه بمنصة "إكس": "هجمات الحوثيين تنطلق من إيران. سترد إسرائيل على هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي، وفي الوقت والمكان الذي نختاره، على أسيادهم الإيرانيين الإرهابيين".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصدر قوله إن مجلس الوزراء الأمني قرر الرد على قصف جماعة الحوثيين اليمنية لمطار بن جوريون في تل أبيب، لكن المصدر قال إن من السابق لأوانه تحديد موعد الرد.