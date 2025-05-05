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شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنية الهولوجرام.. الرئيس السيسي يشهد محاكاة طرد أحمس للهكسوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكاة لمعركة أحمس والهكسوس بجانب البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وذلك في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية، بالتقنية الحديثة الهولوجرام.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي نادي كيان للفروسية لافتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية.
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