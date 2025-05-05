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بتقنية الهولوجرام.. الرئيس السيسي يشهد محاكاة طرد أحمس للهكسوس

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القاهرة - سامية سيد - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محاكاة لمعركة أحمس والهكسوس بجانب البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، وذلك في افتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية، بالتقنية الحديثة الهولوجرام.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي نادي كيان للفروسية لافتتاح بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية.

احمس رسم

 

 

البرج الايقونى

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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