شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم اليوم وغدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة أن القوافل الطبية تلعب دورا لا يقل أهمية عن المستشفيات، حيث تسهل على المواطن تلقى الخدمات الطبية دون تحمل عناء التنقل للمستشفى، كما أنها تصل للأماكن النائية التى تبعد عنها أقرب مستشفى أكثر من 10 كيلومترات. مضيفاً أن القوافل الطبية يعمل بها الكفاءات من الكوادر الطبية بكافة تخصصاتها، بالإضافة لتوافر خدمة صرف العلاج، وخدمات التحاليل والأشعة، والتداخلات الطبية البسيطة.

وتابع أنه فى حالة احتياج المواطن لاستكمال العلاج أو لإجراء تدخل طبى، يتم توجيهه إلى أقرب مستشفى تابع له لاستكمال باقى الخدمات الطبية.

وفى سياق حديثه، نوَّه أن جميع الخدمات الطبية المقدمة بعيادات القوافل الطبية ( مجانية ) بالكامل دون مقابل، بدءا من تشخيص المرض، مرورا بالتحاليل والأشعة، وصولا لصرف العلاج اللازم.

أضاف أن القافلة الطبية المقامة بالمقطم، بمركز شباب النور هى قافلة طبية مجانية تشمل تخصصات : الباطنة، الأطفال، العظام، النساء، الجراحة - كما تشمل القافلة الطبية خدمة إجراء التحاليل المعملية، وخدمات الأشعة.

مستكملاً حديثه، قائلا : تشمل القافلة خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما تتضمن لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة. وخدمات التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، كما أنه يتم صرف العلاج من خلال صيدلية القافلة - والقافلة مجانية بالكامل.

من جانبه، توجه رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة السيد الأستاذ الدكتور حمودة الجزار، بالشكر والعرفان للدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن تعاونه المثمر والتنسيق المتبادل لإقامة مثل هذه القوافل الخدمية، واهتمام سيادته المستمر للظهور بشكل يليق وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتى تخدم فى المقام الأول المواطن البسيط، كما توجه بالشكر والتقدير لجميع الأطقم الطبية المشاركة بالقافلة، ولفريق القوافل الطبية بالمديرية لمجهوده المثمر لإقامة تلك القوافل، وعمله الدؤوب للخروج بهذا المظهر المشرف

أكد أن مثل هذه القوافل الطبية تأتى ضمن توجهات القيادة السياسية للتركيز على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين ورفع عناء التنقل للبحث عن الدعم الطبى.



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