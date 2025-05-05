شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7000 زجاجة مشروبات كحولية داخل منشأة غير مرخصة بمدينة الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذتها مديرية تموين الجيزة وجهاز مدينة الشيخ زايد للتعامل مع كافة المخالفات التموينية والغش التجاري بالمدينة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد محال بيع الخمور والمشروبات الكحولية بمدينة الشيخ زايد يعمل دون ترخيص من الجهات المختصة وعدم وجود فواتير دالة على مصدر المشروبات الكحولية، حيث بلغت الكمية المضبوطة 7000 زجاجة خمور ومشروبات كحولية بأنواع مختلفة.

وقامت مديرية التموين بالتحفظ على المضبوطات المخالفة ونقلها للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم رفع الإشغالات بالمحل، بالإضافة إلى غلق وتشميع المحل بمعرفة شرطة المرافق، وتحرير محضر للعرض على النيابة العامة.

جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، والمفتشين المرافقين، والمهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والأجهزة المعاونة، وكذلك عزة وهدان مدير إدارة السياحة بمحافظة الجيزة، والمقدم محمود فياز من قوة شرطة تعمير جهاز الشيخ زايد.



ضبط 7000 زجاجة مشروبات كحولية داخل منشأة غير مرخصة بالشيخ زايد



ضبط 7000 زجاجة مشروبات كحولية داخل منشأة غير مرخصة بمدينة الشيخ زايد



جانب من الضبطية



