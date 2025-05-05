شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: خطة طموحة لتوسيع برنامج "اعرف نفسك" لتشمل كل الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات برنامج "اعرف نفسك"، والذى يُعد باكورة التعاون المشترك بين الوزارتين والذى يتم تنفيذه من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالإدارة المركزية لشئون التعليم الفنى والطلاب بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تعزيز وعى الشباب بذواتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والنفسية، بما يساهم فى إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة فى المجتمع وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى والشباب والرياضة،

وشهد البرنامج مشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب، حيث خضع المشاركين لورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير مهارات التفكير الذاتى، والتخطيط للمستقبل، وفهم السمات الشخصية والميول، وذلك فى إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصرى.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أنه فى إطار التوجيهات الرئاسية ببناء الإنسان المصرى وتنمية مهاراته، يأتى برنامج 'اعرف نفسك' ليكون لبنة أساسية فى منظومة متكاملة لتنمية قدرات شبابنا، هذه المبادرة تعكس رؤيتنا للتعليم الجامعى الذى لا يقتصر على المعرفة الأكاديمية فقط، بل يمتد ليشمل بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من تعاون مثمر بين وزارتى التعليم العالى والشباب والرياضة هو نموذج متميز للشراكة الفاعلة، حيث تتكامل جهودنا لصناعة جيل جديد واعٍ بقدراته، مدرك لطموحاته، قادر على تحديد مساره المهنى والحياتى بثقة.

كما أكد أن مثل هذه البرامج تأتى فى إطار خطة طموحة لتوسيع نطاقها لتشمل جميع الجامعات المصرية، مع تطوير محتواها ليتواكب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير التعليم العالى التى تضع الطالب فى قلب اهتماماتها.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن البرنامج يأتى ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الشخصية المتكاملة للشباب المصرى، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التعليم العالى يمثل خطوة مهمة فى تحقيق التكامل المؤسسى لخدمة الشباب، وقال: "اعرف نفسك ليس مجرد برنامج، بل هو بداية لمجموعة من المبادرات التى تُمكِّن شبابنا من فهم أنفسهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستقبلية صحيحة".

وأشاد المشاركون بالمحتوى التدريبى للبرنامج، معربين عن تقديرهم لحرص الدولة على دعمهم وتمكينهم من خلال مثل هذه المبادرات النوعية التى تضعهم فى قلب عملية التنمية والتطوير.



جانب من الفعاليات



فعاليات برنامج اعرف نفسك



فعالية برنامج اعرف نفسك