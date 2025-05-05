شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المشدد 7 سنوات لصيدلي وآخرين بتهمة قتل شخص بـ"حقنة برد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة صيدلى ومتهمين آخرين من العاملين بصيدلية فى المقطم، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، لتسببهم فى وفاة شخص، بعد حقنه بعقار مركب يتسم بالخطورة الشديدة، بواسطة أحد المتهمين "غير مختص طبيا"، ودون وصفة طبية من طبيب متخصص، بالإضافة لعدم إجراء اختبار الحساسية اللازم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد العزيز تونى، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزى والدكتور محمد عبد المنعم بركات – الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، حيث تبين أن المجنى عليه كان يعانى من أعراض نزلة برد شديدة، وذهب إلى صيدلية تقع فى نطاق محل سكنه بمنطقة المقطم، طالبا العلاج، فقرر متهمان يعملان بالصيدلية وغير مرخص لهما بمزاولة مهنة الصيدلة، إعطاءه حقنة تحتوى عقار مركب (سيفوتاكس – ديكساميثادول – فولتارين).

وأظهرت التحقيقات أنه فور مغادرة المجنى عليه الصيدلية، سقط أرضا بعد أن أصيب بنوبة حساسية شديدة، فجرى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إليها ولم تفلح محاولات الأطباء إبقاءه على قيد الحياة، حيث توفى فى غضون نصف ساعة من تلقيه الحقنة.