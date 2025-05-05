"الأوروبي لإعادة الإعمار": الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، أهمية مصر كدولة لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة إلى أن الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات ديناميكية ونشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ قائلة "الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الإمكانات الواعدة، وهو الأسرع نموًا، ولهذه الأسباب نحن نستثمر في مصر".



جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقب لقائها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمصر.

وأعربت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، عن سعادتها لزيارتها مصر مُجددًا اليوم ولقائها رئيس الوزراء ومسؤولي الحكومة المصرية والشركاء في مختلف قطاعات الأعمال.



وأضافت أن البنك لديه الآن محفظة استثمارات في مصر تبلغ نحو 14 مليار يورو، في نحو 200 مشروع.

وقالت إنه في العام الماضي 2024، تم ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في مصر، منها نسبة 98% للقطاع الخاص، مؤكدة دعم البنك الكبير لأجندة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية التي تدعم قيادة النمو الاقتصادي بواسطة القطاع الخاص.

واستطردت باسو: أن "مجالات الاستثمار الرئيسية للبنك تشمل قطاع الطاقة المتجددة، ضمن منصة (نوفي)، فالبنك يستثمر في مشروعات طاقة متجددة بقدرة 6 جيجا وات، ومستمرون في هذا المسار، في ضوء الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر".



وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى خطط البنك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية الشريكة، موضحة أن هذا القطاع يُعد من أبرز القطاعات الواعدة في مصر.

وأضافت: "أولوياتنا تتجه لقطاع التصنيع وكذا لقطاع البنية التحتية، كما أننا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)"، مشيرة إلى أن هذا مسار مهم للغاية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.



وأعربت عن حرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على زيادة محفظة استثماراته في مصر، كما أعربت عن سعادتها أيضا لوجودها في مصر وسعادتها بدعم أجندة الإصلاح والسياسات الاقتصادية التي تدعم جذب المزيد من الاستثمارات في المدى القصير.